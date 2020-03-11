с чего всё началось

Ирак снизил официальную цену продажи своей нефти Basrah Light для покупателей в Азии на $5 за баррель в апреле. Aramco снизила цену на сорт Arab Medium на $6. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей так же, как Саудовская Аравия.

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Общество Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.

Авто Новый Kia Sorento могут представить 10 марта Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.

Политика Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.

Экономика Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.

Общество ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции Гендиректор организации отметил, что признание вспышки пандемией "ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса".

Шоу-бизнес Тимати показал фанатам руки без татуировок Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.

Общество Обвиняемый на суде MH17 россиянин может остаться без перевода дела Ряд документов дела о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, однако по закону Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан, сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги.

Политика Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию Государственная дума одобрила закон о поправке в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43.

Общество Ирану переданы российские тесты для диагностики коронавируса Россия передала порядка 800 тест-систем собственной разработки, позволяющих диагностировать коронавирус нового типа, странам ЕАЭС, Ирану, Северной Корее и Монголии, а также странам СНГ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Происшествия Челябинского депутата арестовали по обвинению в мошенничестве Калининский районный суд Челябинска в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату райсобрания Алесе Субботиной, обвиняемой в мошенничестве.