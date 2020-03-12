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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
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Ирак снизил официальную цену продажи своей нефти Basrah Light для покупателей в Азии на $5 за баррель в апреле. Aramco снизила цену на сорт Arab Medium на $6. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей так же, как Саудовская Аравия.В источнике
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С чего всё начиналось
По данным Bloomberg, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
Взгляд.ру 00:09 
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Три страны ОПЕК+ снизили цены на нефть

Газета.Ru 01:27
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Bloomberg: Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

ТАСС вчера в 23:45
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 22:18
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