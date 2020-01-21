Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъИрак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ирак снизил официальную цену продажи своей нефти Basrah Light для покупателей в Азии на $5 за баррель в апреле. Aramco снизила цену на сорт Arab Medium на $6. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей так же, как Саудовская Аравия.
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Иран и Кувейт решили снизить цены на нефть в апреле

Вести.Ru00:16

Bloomberg: Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

ТАССвчера в 23:45

Еще три страны могут объявить России «нефтяную войну»

Эхо Москвывчера в 22:07

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Коммерсантъвчера в 22:18

Bloomberg узнал о планах еще трех стран объявить России «нефтяную войну»

РБКвчера в 21:17

СМИ узнало о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

РИА Новостивчера в 23:07

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Lenta.ruвчера в 11:13
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Общество

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РИА Новости вчера в 10:27
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Стреляющий лыжник Александр Логинов первым из россиян в четверг уйдет на лыжню для прохождения спринтерской гонки на этапе Кубка мира в финском Контиохлахти.
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

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Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
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Политика

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Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
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УЕФА не планирует переносить Евро-2020

В пресс-службе УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе чемпионата Европы 2020 года из-за распространения коронавируса.
ProstoProSport 10 марта в 10:27
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News вчера в 01:00
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Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС вчера в 18:25
Экономика

Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
RT на русском вчера в 22:14
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости вчера в 20:01
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Робот, выражающий эмоции, помог людям наладить общение друг с другом

Ученые из Йельского университета проверили, как поведение выражающего эмоции и признающего свои ошибки робота в группе с людьми влияет на их взаимодействие при выполнении задач.
МедиаПоток 10 марта в 12:21
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
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Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
РБК вчера в 19:53
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

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РИА Новости вчера в 19:39
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости вчера в 13:41
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Амурские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ

Поправки в Конституцию РФ поддержали 25 депутатов. Они отметили, что предлагаемые коррективы очень важны.
ИА Порт Амур вчера в 23:38
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК вчера в 18:44
Гаджеты

В Евросоюзе могут принять закон, который заставит производителей изменить дизайн смартфонов и планшетов

Стоит отметить, что принятие данного закона, вероятно, заставит технологические компании кардинально переосмыслить дизайн выпускаемой продукции.
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У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус

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Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
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В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
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Челябинского депутата арестовали по обвинению в мошенничестве

Калининский районный суд Челябинска в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату райсобрания Алесе Субботиной, обвиняемой в мошенничестве.
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Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
ТАСС вчера в 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
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