Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

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