Энергетика
РБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
Известиявчера в 19:30
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Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
CT news вчера в 21:06
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Общество
Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения
Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14 июля в 14:35
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
Бумаги торгуются на уровне 13 206 руб. за штуку, за 15 июля они прибавили в цене 3%. В марте состояние сенатора оценивалось в $10 млрд (13-е место в рейтинге богатейших россиян).
Коммерсантъ 04:30
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
Политика
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
РИА Новости 01:00
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Происшествия
Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны
По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Происшествия
Экс-министр экологии Татарстана задержан за «организацию убийства»
Бывший министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов, занимавший пост в 2007-2010 годах, задержан по подозрению в организации убийства.
Московский Комсомолец 07:20
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Гаджеты
Представлен Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition
Компания Honor, принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, представила новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition.
Ридус 06:03
Общество
В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина
Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
Здоровье
Астраханские медики начали работу в Казахстане
В среду вечером, 15 июля, пять врачей из Астрахани, командированные в Республику Казахстан на борьбу с COVID-19, прибыли в соседнее государство.
Астраханские новости 06:45
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:50
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Общество
У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир
После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
Lenta.ru 06:41
Футбол
Агент Гайча заявил, что футболист подписал контракт с ЦСКА
Москва, 16 июля 2020, 13:20 — REGNUM Футбольный агент Матиас Фавано заявил, что нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал контракт с московским ЦСКА.
REGNUM 06:20
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25