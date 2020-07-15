Энергетика

РБКРБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Рынок не увидел угрозы в новом соглашении ОПЕК+: нефть будет стремиться к $50

ПРАЙМ05:52

Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель

Известиявчера в 19:30

ОПЕК+ в августе должен сократить добычу нефти на 8,2 млн б/с с учетом отставания в мае

ТАССвчера в 11:43

Страны ОПЕК+, не выполнившие обязательств по сделке, компенсируют в августе-сентябре 842 тыс. б/с

Финмаркетвчера в 10:47

«Двоечников» ОПЕК+ обязали компенсировать невыполненные обязательства

РБКвчера в 13:06

Ирак компенсирует объемы недосокращенной добычи нефти

Газета.Ruвчера в 10:54

ОПЕК+ начала осторожно увеличивать добычу

Коммерсантъвчера в 14:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

CT news вчера в 21:06
23
Политика

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
575
Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
48
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
257
Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
68
Происшествия

Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
6
Общество

Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
754
Общество

Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения

Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19
1,2K
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14 июля в 14:35
351
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

Бумаги торгуются на уровне 13 206 руб. за штуку, за 15 июля они прибавили в цене 3%. В марте состояние сенатора оценивалось в $10 млрд (13-е место в рейтинге богатейших россиян).
Коммерсантъ 04:30
33
Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
92
Политика

Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие

РИА Новости 01:00
7
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
162
Экономика

«Черкизово» купит у Cargill завод по производству полуфабрикатов

Интерфакс 06:49
Происшествия

Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны

По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
14
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
14
Происшествия

Экс-министр экологии Татарстана задержан за «организацию убийства»

Бывший министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов, занимавший пост в 2007-2010 годах, задержан по подозрению в организации убийства.
Московский Комсомолец 07:20
5
Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
502
Политика

В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»

Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
35
Гаджеты

Представлен Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

Компания Honor, принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, представила новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition.
Ридус 06:03
8
Общество

В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина

Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
1
Происшествия

Грибники нашли человеческий скелет в лесу в Подмосковье

Газета.Ru 07:20
5
Здоровье

Астраханские медики начали работу в Казахстане

В среду вечером, 15 июля, пять врачей из Астрахани, командированные в Республику Казахстан на борьбу с COVID-19, прибыли в соседнее государство.
Астраханские новости 06:45
3
Гаджеты

Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1

Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:50
Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

«Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко.
Телеканал 360° вчера в 23:15
15
Общество

У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир

После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
Lenta.ru 06:41
20
Футбол

Агент Гайча заявил, что футболист подписал контракт с ЦСКА

Москва, 16 июля 2020, 13:20 — REGNUM Футбольный агент Матиас Фавано заявил, что нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал контракт с московским ЦСКА.
REGNUM 06:20
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
72
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное