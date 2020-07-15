Энергетика
Газета.RuИрак компенсирует объемы недосокращенной добычи нефти
Ирак согласился компенсировать объемы добычи нефти, которые не сократил полностью в рамках обязательств по сделке ОПЕК+ в мае и июне. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Bloomberg. В июле Ирак дополнительно к своей квоте по сокращению снизит добычу нефти еще на 70 тыс. баррелей в сутки.
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Политика
В Германии назвали причину иска Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17
В Германии озадачились подачей иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении МН17 в Донбассе при том, что в горячей фазе идет судебное разбирательство о причинах крушения и поиску виновных трагедии 2014 года.
Южный Федеральный 13:06
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом
Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт вчера в 09:55
Авто
Honda Breeze обошел по продажам главного конкурента Toyota RAV4
По итогам июньских продаж, Breeze стал самым популярным иностранным кроссовером в Китае с результатом более 20 тысяч реализованных автомобилей и обошел Honda CR-V и Toyota RAV4, которые разошлись в количестве 18 тысяч и 15 тысяч единиц соответственно.
Letnews.ru 03:52
Футбол
Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости 13:36
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Политика
Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ вчера в 10:18
Космос
В космосе обнаружили аномальный звездный объект
Профиль 02:01
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Политика
В Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент
Общественная служба новостей вчера в 21:50
Футбол
«Тоттенхэм» на выезде обыграл середняка АПЛ
«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 14:54
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что Европейский союз был создан с целью экономической конкуренции против США.
Live24 08:46
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Из-за коронавируса снова отложено шествие Бессмертного полка
Отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией шествие "Бессмертного полка" снова перенесено.
МонаВиста 08:07
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Армия и оружие
В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20
В Китае создана новая модификация истребителя пятого поколения J-20. Кроме этого, машина уже стала выпускаться серийно.
Военное дело 05:45
Игры
Вот как должен выглядеть ремастер Diablo. Нейросеть улучшила игру до 4K и 60 FPS
Cyber.sports.ru 10:39
Общество
ЦИК опубликовал декларацию о доходах Лукашенко
Rambler News Service 14:00
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Гаджеты
Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
Evo-rus.com 06:41
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Невские Новости 08:34
Наука
В Бразилии была найдена ступня неизвестного вида динозавров
Команда ученых нашла в Бразилии ступню динозавра неизвестного вида и уже закончила микроскопический анализ извлеченных из окаменелой кости тканей.
МедиаПоток 04:57
Общество
Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Компания 11:21
Футбол
Арсенал — Ливерпуль 1:1 (1-й тайм)
Газета.Ru 15:02
Культура
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс
Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49