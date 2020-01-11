Армия и оружие
Вести.RuИрак: на авиабазе, где дислоцируются войска США, прогремели взрывы
На иракской авиабазе Балад, где дислоцируются войска США, взорвали семь минометных бомб.
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Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
Происшествия
Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Общество
В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны
Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.
Происшествия
Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП
Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Происшествия
Отель загорелся в Тверской области
Спорт
Ретивых и Краснов стали третьими в командном спринте на КМ в Дрездене
В Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся финал командного спринта среди мужчин.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Биатлон
Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Политика
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Происшествия
На Украине переквалифицировали дело о крушении «Боинга» в Иране
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Шоу-бизнес
Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд
Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Футбол
Головин попал в список вызванных игроков «Монако» на матч с «ПСЖ»
Тренерский штаб «Монако» огласил список игроков, вызванных на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
Гаджеты
Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте
Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева больше не прячет сыновей от Валерия Меладзе
Альбина Джанабаева, похоже, сняла «вето» на публикацию фотографий и видео своих сыновей, рожденных от Валерия Меладзе.
Футбол
«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Фигурное катание
Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх
Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Футбол
Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»
На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева сделала «уколы красоты»
Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера
Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
Политика