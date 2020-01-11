На иракской авиабазе Балад, где дислоцируются войска США, взорвали семь минометных бомб.

Ирак: на авиабазе, где дислоцируются войска США, прогремели взрывы

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