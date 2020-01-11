Армия и оружие

Вести.RuВести.RuИрак: на авиабазе, где дислоцируются войска США, прогремели взрывы

На иракской авиабазе Балад, где дислоцируются войска США, взорвали семь минометных бомб.
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Reuters: четверо иракских военных пострадали при падении снарядов на базу ВВС в Ираке

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СМИ сообщили о ракетном ударе по военной базе с американцами в Ираке

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СМИ: авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

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Вести.Ru12:31

Источник сообщил об обстреле военной базы на севере Ирака

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СМИ сообщили о ракетном обстреле авиабазы в Ираке

RT на русском12:09

Авиабаза в Ираке подверглась обстрелу

Коммерсантъ12:54
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
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Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
RT на русском 12:27
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Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
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В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны

Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.
РИА Новости 07:23
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Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП

Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
Газета.Ru 12:27
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
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Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»

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Отель загорелся в Тверской области

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Ретивых и Краснов стали третьими в командном спринте на КМ в Дрездене

В Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся финал командного спринта среди мужчин.
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Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
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Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе

Спорт-Экспресс 07:25
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
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Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

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СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Политика

США заявили о готовности к переговорам с Ираном

США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Московский Комсомолец 11:14
Происшествия

На Украине переквалифицировали дело о крушении «Боинга» в Иране

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Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
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Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд

Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
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Футбол

Головин попал в список вызванных игроков «Монако» на матч с «ПСЖ»

Тренерский штаб «Монако» огласил список игроков, вызванных на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
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Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте

Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.
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Альбина Джанабаева больше не прячет сыновей от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева, похоже, сняла «вето» на публикацию фотографий и видео своих сыновей, рожденных от Валерия Меладзе.
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«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы

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Появились кадры из нового «Аватара»

Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
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Фигурное катание

Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх

Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
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Футбол

Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»

На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
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Татьяна Васильева сделала «уколы красоты»

Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.
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США сообщили о разрушении российского «спутника-убийцы»

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Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера

Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
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Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

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