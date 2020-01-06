Армия и оружие

Вести.RuВести.RuИрак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны

Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Такое заявление на пресс-конференции сделал представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф. Выступление Халфа транслировал телеканал "Аль-Джазира".
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ВС Ирака ограничили передвижение сил международной коалиции в стране

ТАСС06:59

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Известия06:00

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

РБК06:46

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск

Телеканал 360°06:34

Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск

RT на русском06:03

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

Интерфакс06:56

Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

РИА Новости05:55
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Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
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В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Политика

Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

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В Петербурге проходит церемония прощания с онкологом Павленко

В Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака.
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Генпрокуратура завершила расследование дела Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что расследование уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц завершено, сообщает пресс-служба ведомства.
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал приказ Трампа убить Сулеймани

Минобороны США назвало «неполными и неточными» сведения в СМИ о том, что Трамп отдал приказ о ликвидации генерала Сулеймани, не имея достаточных разведданных.
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Россия уступила Канаде золото в финале МЧМ

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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Происшествия

В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину

Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Российская газета 03:58
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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В Сети появились фото седана BMW 7 Series новой генерации

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Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
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Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
РИА Новости 07:05
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
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Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

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Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
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Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
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Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
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Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
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Акции «Мечела» выросли почти на 12%

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