Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Такое заявление на пресс-конференции сделал представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф. Выступление Халфа транслировал телеканал "Аль-Джазира".

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны

Политика Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.

Происшествия Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.

Политика Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Происшествия Генпрокуратура завершила расследование дела Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что расследование уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц завершено, сообщает пресс-служба ведомства.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал приказ Трампа убить Сулеймани Минобороны США назвало «неполными и неточными» сведения в СМИ о том, что Трамп отдал приказ о ликвидации генерала Сулеймани, не имея достаточных разведданных.

Гаджеты Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.

Наука Рацион древнего человека содержал жареные овощи В раннем каменном веке, не менее 170 000 лет назад, люди умели готовить еду из богатых углеводами растений.