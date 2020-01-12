Политика
Газета.RuИрак начал обсуждать с Россией возможность покупки С-400
По словам члена комитета по безопасности и обороне иракского парламента, обсуждение поставок зенитных ракетных комплексов идет, однако никакие контракты пока не были подписаны. Он отметил, что Ирак нуждается в С-400 и поддержке, так как США много раз разочаровывали страну.
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с чего всё началось
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.Коммерсантъвчера в 17:27
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В составе "Нью-Джерси" гол забил Никита Гусев. Российский форвард набрал 26 (8+18) очков в 41 матче.
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ПНС Ливии объявило о прекращении огня
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Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
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Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
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В Иране начались антиправительственные акции протеста
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Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
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В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.