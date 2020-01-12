с чего всё началось

По словам члена комитета по безопасности и обороне иракского парламента, обсуждение поставок зенитных ракетных комплексов идет, однако никакие контракты пока не были подписаны. Он отметил, что Ирак нуждается в С-400 и поддержке, так как США много раз разочаровывали страну.

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