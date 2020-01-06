Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаИрак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск из страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абделя Керима Халфа.
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