Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск из страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абделя Керима Халфа.

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Хоккей Ларионов: трансляция финала хоккейного МЧМ-2011 - непрофессионализм Прямая трансляция встречи из Чехии велась на одном из телеканалов, в то время как другой показывал запись финала молодежного чемпионата мира 2011 года, в котором россияне нанесли поражение канадцам.

Политика Иран отказался от ограничений ядерного соглашения Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.

Происшествия Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.

Политика Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Фигурное катание Загитова вернется к интенсивным тренировкам после шоу Навки Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки вернется к интенсивным тренировкам, сообщила пресс-служба шоу.

Армия и оружие Источник: ракетный удар Ирана по американской базе Эт-Танф Несколько часов назад, представители организации «Хезболла» опубликовали данные о том, что ключевой целью Ирана и про-иранских военных формирований станет американская военная база Эт-Танф, расположенная в восточной части Сирии.

Политика Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.

Политика Иран призвали воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова показала дом в Майами Самойлова показала просторный дом, в котором теперь будет жить звездная семья: апартаменты в светлых тонах с панорамными окнами, собственными гаражом и бассейном.