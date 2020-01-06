Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

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