Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаИрак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
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Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск

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ВС Ирака ограничили передвижение сил международной коалиции в стране

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Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

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Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

РБК06:46

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск

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Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

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Интерфакс06:56
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Армия и оружие

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МИД России призвал мировые державы, подписавшие в 2015 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
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Число пострадавших в аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии увеличилось до девяти человек.
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МИД России прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы.
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
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В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
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Меркель приедет в Россию по приглашению Путина

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США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
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Армия и оружие

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ОАЭ начнут выдавать туристам из всех стран мира многократные туристические визы на пять лет, сообщил премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник.
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"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
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Что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году

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Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке

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