Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Политика Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Ираку Трамп пообещал, что Вашингтон готов наложить на Ирак такие санкции, по сравнению с которыми меры против Ирана покажутся мелочью.

Экономика В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Игры The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Футбол Легенда киевского «Динамо» Демьяненко возглавил словацкую команду Бывший футболист и наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко назначен на пост главного тренера словацкой команды «Нитра», сообщает «Команда №1». В штаб легенды украинского футбола войдут словацкие специалисты — Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

Путешествия Аксенов назвал число посетивших Крым туристов Аксенов сообщил, что среди иностранных туристов по числу поездок в Крым лидируют украинцы — полуостров посетили порядка 1,1 млн граждан Украины.

Политика Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".

Экономика Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения Правительство России утвердило адресное распределение субсидий на строительство объектов здравоохранения, их общая сумма составляет более 95 млрд рублей.

Армия и оружие Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.