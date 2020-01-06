Армия и оружие
ИзвестияИрак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
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Политика
Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Ираку
Трамп пообещал, что Вашингтон готов наложить на Ирак такие санкции, по сравнению с которыми меры против Ирана покажутся мелочью.
Происшествия
В Бурятии предприниматель насмерть сбил 17-летнюю девушку
Экономика
В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ
В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.
Кино
Актер Гогунский оценил фильм «Вторжение»
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Общество
В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака.
Происшествия
Свыше 50 сотрудников полиции покончили с собой в минувшем году
В 2019 году выросло число суицидов среди полицейских.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Футбол
Легенда киевского «Динамо» Демьяненко возглавил словацкую команду
Бывший футболист и наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко назначен на пост главного тренера словацкой команды «Нитра», сообщает «Команда №1». В штаб легенды украинского футбола войдут словацкие специалисты — Мирослав Немец и Мирослав Кениг.
Кино
Тарантино завоевал «Золотой глобус» за лучший сценарий
"Газета.Ru" следит за премией в режиме онлайн.
Недвижимость
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Путешествия
Аксенов назвал число посетивших Крым туристов
Аксенов сообщил, что среди иностранных туристов по числу поездок в Крым лидируют украинцы — полуостров посетили порядка 1,1 млн граждан Украины.
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Политика
Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака
Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".
Хоккей
Салават Юлаев — ЦСКА 0:0 (1-й период)
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Общество
Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы»
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади.
Культура
Новым руководителем театра «Современник» стал почитатель Бандеры
Новым руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек стал Виктор Рыжаков, ранее служивший худруком Центра им. Мейерхольда.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Правительство России утвердило адресное распределение субсидий на строительство объектов здравоохранения, их общая сумма составляет более 95 млрд рублей.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Технологии
Компания Samsung создала первых «искусственных людей»
Компания Samsung создала первых «искусственных людей» в рамках недавно анонсированного проекта Neon.
Происшествия
СК по Крыму задержал полицейского из-за смертельного ДТП
В Крыму задержан начальник отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району, сообщает пресс-служба Следкома России по РК.