Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.