Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаИрак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
Читать в источнике
Комментировать183

Подробнее о событии

ВС Ирака ограничили передвижение сил международной коалиции в стране

ТАСС06:59

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

Интерфакс06:56

Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

РИА Новости05:55

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск

Телеканал 360°06:34

Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск

RT на русском06:03

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Известия06:00

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

РБК06:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Газета.Ru 10:31
Происшествия

В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»

В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
BFM.ru 11:04
Общество

Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком

Умер герой спецпроекта «Жизнь человека», хирург-онколог Андрей Павленко, почти два года боровшийся с раком желудка третьей стадии.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:03
Хоккей

Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею

RT на русском 00:33
Политика

Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Lenta.ru 10:27
Технологии

Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit

Компания Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit.
N+1 03:09
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:43
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Кино

Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel

Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна.
Телепрограмма 10:28
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.
Вести.Ru 10:17
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Футбол

«Манчестер Сити» может купить защитника «Шахтера» Матвиенко

Для трансфера футболиста итальянского клуба "Манчестер Сити" придется потратить более 62 млн фунтов, а украинский игрок обойдется куда дешевле.
Soccer.ru 05:10
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

RT на русском 09:33
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru 09:36
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Хоккей

Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ

Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.
МК-Спорт 07:31
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Политика

Эксперт оценил повестку предстоящей встречи Путина и Меркель

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
RT на русском 11:02
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Авто

Составили топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей

Автоновости дня вчера в 05:47
Космос

SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink

Российская газета вчера в 05:56
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 10:02
Общество

Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Российская газета 06:48
Гаджеты

Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года

Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Ferra 01:53
Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Kleo.ru 03:46
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Гаджеты

Nokia возродит легендарный кнопочный телефон

Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.
ToDay News Ufa 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное