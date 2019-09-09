Энергетика

ТАССТАССИрак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
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Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

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Власти Ирака анонсировали сокращение добычи нефти

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Ирак планирует сократить производство нефти

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Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
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В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной

В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
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Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
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Политика

Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму

Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Политика

Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

РИА Новости вчера в 14:47
Политика

«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу

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Происшествия

В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада

Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Политика

В Липецкой области сегодня выбирают губернатора

Kursk.com вчера в 01:55
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Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников

Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
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Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Театры

Марка Захарова скоро выпишут из больницы

В московском театре «Ленком» сообщили РИА Новости о скорой выписке режиссера Марка Захарова из больницы.
Культуромания 07 сентября в 12:18
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

RT на русском 04:42
Политика

На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов

Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21
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Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open.
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Политика

Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 03:41
Общество

Назван российский город с самыми красивыми женщинами

Замыкают рейтинг городов с самыми привлекательными женщинами Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, набравшие по три процента голосов.
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Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика

Все действующие главы регионов побеждают на выборах

Газета.Ru 02:45
Гаджеты

Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением

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Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
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Технологии

Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта

В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Гаджеты

Браузер Vivaldi становится мобильным

Отныне владельцы браузера могут расширить границы удобства и на мобильный интернет — они получают возможность работать в сети используя безопасный браузер Vivaldi для Android-устройств (поддерживается Android версии 5 и выше).
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Власти Екатеринбурга взялись за «бутылочное горлышко»

Администрация Екатеринбурга занимается проблемой "бутылочного горлышка" на перекрестке 8 Марта – Фрунзе.
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Honor 20 и Honor 20 Pro подешевели

С сегодняшнего дня в Китае аппараты можно купить со скидкой $28 (Honor 20) и $42 (Honor 20 Pro).
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Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией

Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Происшествия

Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе

Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
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Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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