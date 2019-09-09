Энергетика
ТАССИрак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
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Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Космос
Мирзиёев поручил провести зондирование земель из космоса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам до конца 2020 года провести космическое зондирование земельного фонда страны из космоса, сообщает пресс-служба главы государства.
Sputnik Таджикистан 01:42
Космос
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
ТК Звезда 02:14
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
Домодедово предлагает к 2040 году построить дополнительно еще шесть ВПП, чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Футбол
В Минфине поддержали законопроект о продаже пива на стадионах
В Минфине подготовили положительный отзыв на законопроект, в котором речь идет о торговле пивом на российских стадионах в ходе футбольных матчей.
Капитал страны 03:56
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя
Список регионального отделения партии набрал 38,5% по итогам обработки 100% бюллетеней.
Коммерсантъ 00:31
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Известия вчера в 14:48
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Владимир Федорушкин, которому в 2000 году указом президента Владимира Путина было присвоено звание заслуженного пилота России, рассказал и о более спокойных моментах, связанных с перелетами первого лица государства.
Газета.Ru вчера в 09:59
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Политика
Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
URA.Ru вчера в 05:25
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Политика
ЦИК подвела предварительные итоги выборов
К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.
РБК 04:26
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не постеснялся в выражениях, комментируя результаты единого дня голосования.
Фонтанка.Ру вчера в 17:41
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
Коммерсантъ 04:23