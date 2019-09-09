Энергетика
ТАССИрак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
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Политика
Алексей Текслер выиграл губернаторские выборы в Челябинской области
Челябинск Сегодня 02:26
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC
Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Алтайская правда 07 сентября в 22:44
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции лидируют почти в половине округов
Политик Алексей Навальный считает этот результат победой «Умного голосования» - перед выборами он мобилизовал своих сторонников, призывая их отдать голос за кандидатов от системной оппозиции, у которых было больше шансов обойти претендентов от правящей партии.
Эхо Москвы 01:01
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Финансы
Курс валют на начало недели: что приготовили евро и доллар
Доллар практически не изменился в цене. "Американец" в первый день рабочей недели торгуется по 17,9192 лея.
Sputnik Молдова 00:00
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:45
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Происшествия
В промзоне Петербурга произошел крупный пожар
Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар тушили 40 специалистов, было задействовано восемь единиц техники.
Российская газета 01:36
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости вчера в 12:58
Политика
Газета Le Figaro назвала Киев столицей России
Видео с неправильной геолокацией было опубликовано на сайте издания Французская газета Le Figaro обозначила Киев российским городом.
Аргументы и Факты 02:30
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости 07 сентября в 22:02
Культура
«И что с орками?» — Джордж Мартин указал на дыры в сюжете «Властелина колец»
Джордж Мартин никогда не скрывал, что при написании фэнтезийной серии "Песнь льда и пламени", по мотивам которой был снят самый популярный телевизионный сериал в истории "Игра престолов", он черпал вдохновение во "Властелине колец" Дж. Р. Р. Толкина.
Игромания.ру вчера в 16:02
Гаджеты
Apple и Foxconn обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Как сообщало ИА REGNUM, в августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал компанию Apple перенести свое производство из Китая в США.
REGNUM 03:38
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
На выборах главы Санкт-Петербурга наибольшее количество голосов набирает врио губернатора Александр Беглов.
Известия вчера в 17:08
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Экономика
FT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group
Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
ТАСС 01:18
Политика
«Единая Россия» проиграла 34 мандата на выборах в райсоветы Челябинска
В 34 округах победили другие партии или самовыдвиженцы. Так, последние взяли мандаты в 16 округах.
Znak.com 02:57
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,55 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 65,55 рубля.
ТАСС 03:28
Политика
Порошенко высмеяли за слова о причастности к обмену заключенными
Экс-президент Украины Петр Порошенко попал под шквал критики после публикации поста о своей причастности к обмену заключенными между Россией и Украиной.
Наша версия вчера в 03:47
Происшествия
В Свердловской области назначили нового начальника главка МВД
3 ноября 2016 года полковник полиции Александр Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области - начальника полиции.
КП - Екатеринбург 00:41
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Политика
В ДНР прорабатывают вопрос запуска поездов в Петербург и Москву
Как заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в настоящее время возможность установления железнодорожного сообщения с российскими городами рассматривается.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:08