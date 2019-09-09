"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.

Политика США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.

Футбол Дзюба признался, что зимой мог перейти из «Зенита» в «Эвертон» Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба признался, что зимой мог перейти в английский «Эвертон».

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.

Политика Лидер московских единороссов признал поражение Поражение на выборах в Мосгордуму признал секретарь городского отделения «Единой России» Андрей Метельский, 9 сентября сообщает РИА Новости.

Политика Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,45% голосов По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными.

Футбол Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов» В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».

Политика Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.

Футбол Месси, Роналду и Неймар составили топ-3 по рейтингу FIFA 20 Стал известен рейтинг 20 лучших футболистов в FIFA 20. Видео со сливом топ-20 появилось на Youtube-канале NepentheZ, сообщает Dexerto.

Политика Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными «Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).

Шоу-бизнес Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.

Общество Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.

Футбол Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.

Энергетика Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Происшествия Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.

Происшествия В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона Два человека с ожогами госпитализированы в оренбургском Новотроицке в результате взрыва паров самогона в жилом доме и обрушения стены и потолка, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.