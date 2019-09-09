Энергетика
ТАССИрак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Политика
Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
РИА Новости 12:00
Футбол
Дзюба признался, что зимой мог перейти из «Зенита» в «Эвертон»
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба признался, что зимой мог перейти в английский «Эвертон».
RT на русском 13:31
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Политика
Лидер московских единороссов признал поражение
Поражение на выборах в Мосгордуму признал секретарь городского отделения «Единой России» Андрей Метельский, 9 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна 07:47
Политика
Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,45% голосов
По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными.
ТАСС 10:20
Футбол
Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»
В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Футбол
Месси, Роналду и Неймар составили топ-3 по рейтингу FIFA 20
Стал известен рейтинг 20 лучших футболистов в FIFA 20. Видео со сливом топ-20 появилось на Youtube-канале NepentheZ, сообщает Dexerto.
ProstoProSport 06 сентября в 14:43
Политика
Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными
«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Политика
США могут ввести санкции против Турции из-за покупки С-400
Парламентская газета 10:37
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Энергетика
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.
Вести.Финанс 08:49
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Футбол
Видич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии
Опыт выступлений в России очень помог мне в Англии.
Чемпионат 10:50
Происшествия
В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона
Два человека с ожогами госпитализированы в оренбургском Новотроицке в результате взрыва паров самогона в жилом доме и обрушения стены и потолка, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
РИА Новости 10:36
Политика
Путин поручил изучить вопрос поставок газа в Китай через Монголию
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллеров в понедельник, 9 сентября, поручил ему изучить возможность поставок российского газа в Китай через Монголию по так называемому западному маршруту.
Интерфакс 07:43