Энергетика

ТАССТАССИрак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
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Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

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