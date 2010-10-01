Энергетика

ТАССТАССИрак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
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Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

ТАСС11:22

Ирак сократит производство нефти в ближайшие дни

News.ru12:09
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
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Одну из ключевых ролей в победе Армении сыграл нападающий итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян – он стал автором двух забитых голов и одного голевого паса на Оганеса Амбарцумяна.
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что движение «Голос» по данным на 17:00 опубликовало примерно 30 жалоб с прошлых выборов.
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Не набирается даже четверти голосов на выборах в Новосибирске

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
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В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
Lenta.ru 12:42
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«Зенит» победил «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:1

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