Энергетика
ТАССИрак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:06, Вашингтон
Общество
В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения
Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Политика
Медведев назвал создание цифровых участков интересным опытом
Премьер как лидер партии в воскресенье после закрытия участков для голосования посетил штаб "Единой России" в Москве.
РИА Новости 14:39
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия 18:43
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов, что равно $3,8 млн, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook
В Роскомнадзоре заявили, что в ходе единого дня голосования в России было выявлено распространение политической рекламы компаниями Google, Facebook и YouTube.
Известия 11:19
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Газета.Ru 13:54
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Самовыдвиженцы занимают 24 места в Мосгордуме после обработки 66,57%
Самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ - 14 кресел, в городской парламент также проходят СР и "Яблоко", следует из данных Мосгоризбиркома по итогам обработки 66,57% протоколов.
РИА Новости 18:59
Здоровье
Болит колено, или как лечить мениск
После травмы или ушиба человек чувствует щелчок в колене, который сопровождается острой и резкой болью.
MedikForum.ru 04:22
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда 16:16
Хоккей
«Монреаль» не планирует возвращать Маркова
Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .
Sport.ru 18:59
Происшествия
В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике
В результате травмы получили не менее 14 человек. Состояние шести пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.
Российская газета 18:18
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru вчера в 01:59
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости 14:47
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Общество
Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса»
Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.
ТАСС 03:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
RT на русском 18:51
Футбол
Кикнадзе: Мурило — бизнес-проект с расчётом на продажу через 2-3 года
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, зачем клуб приобрёл защитника Мурило Серкейру.
Чемпионат 17:00
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Кино
Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
Невские Новости 10:07
Политика
Мусорин, Корольков и Прокопенюк могут вернуться в думу Читы
Ранее "МК в Чите" сообщил имена других победивших на своих округах кандидатов.
Московский Комсомолец Чита 12:34