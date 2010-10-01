Энергетика

ТАССТАССИрак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

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"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
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