Энергетика

ТАССТАССИрак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

ТАСС11:22

Ирак сократит производство нефти в ближайшие дни

News.ru12:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:29, Вашингтон
Политика

Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха

Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Политика

Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Политика

Путин уволил защищавшего детей генерала

Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 12:16
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Политика

ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов

ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 11:42
Политика

Протестующие в Гонконге попросили поддержки США

Известия 07:00
Политика

Грузинская певица Катамадзе заявила, что любит россиян

Грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее публично отказалась выступать на территории России, прокомментировала свое решение в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1".
Газета.Ru 11:02
Шоу-бизнес

Уварова решилась на экстремально короткую стрижку

Звезда сериала «Не родись красивой» решила подстричься «под мальчика». Артистка и ранее тяготела к коротким прическам.
Телепрограмма 06:23
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Гаджеты

Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей

UfaTime.ru 05:20
Шоу-бизнес

Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко

Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Экономика

Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать

Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Политика

Гахария стал новым премьер-министром Грузии

Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика

Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35%

Явка избирателей в Челябинской области на 19.30 (17.30 мск), за 30 минут до закрытия избирательных участков, составила 42,35%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 11:49
Космос

Робот «Фёдор» вернулся на Землю

Аппарат космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту совершил успешное приземление ночью 7 сентября в 00:32.
Национальная служба новостей вчера в 04:12
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

ТАСС 06:38
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Политика

Явка на выборах в Мосгордуму на 10:00 составила около двух процентов

Интерфакс 04:07
Политика

В МВД поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах

Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил о том, что в распоряжение МВД поступило более трехсот заявлений о происшествиях на выборах в РФ в Единый день голосования, пишет Интерфакс.
Слово и Дело 12:17
Политика

В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

ТАСС вчера в 21:05
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика

Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина

Коммерсантъ 06:36
Технологии

Создана нейросеть, которая не позволит отправлять голые фото людям без разрешения

Ferra вчера в 11:47
Политика

В Совфеде ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму

Протесты Киева против проведения выборов в Крыму и Севастополе можно считать попыткой вмешательства в избирательный процесс, заявила РБК член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательств во внутренние дела России Ольга Ковитиди.
РБК 09:52
Происшествия

В Москве ребенок обварился горячим супом и умер

В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика

Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными

Piter.tv вчера в 07:21
Экономика

Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений

В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Багдад
Столица Ирака
Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное