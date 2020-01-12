с чего всё началось

Вопрос о покупке у России зенитно-ракетных систем С-400 рассматривает Ирак, сообщают американские СМИ. Такое решение было предложено в парламенте страны из опасений потерять военную поддержку со стороны США.

Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США

Политика ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.

Политика Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.

Политика Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Шоу-бизнес Полина Гагарина опубликовала фотографию с отдыха Российская исполнительница Полина Гагарина на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок с отдыха.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Происшествия Полицейского уволили за ошибочный обыск в квартире помощницы генпрокурора Оперативная группа при поддержке спецназа по ошибке попыталась провести обыск в квартире Марины Гридневой, помощницы генерального прокурора России Юрия Чайки по особым поручениям.

Экономика Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.