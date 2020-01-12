Политика
Газета.RuИрак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США
Вопрос о покупке у России зенитно-ракетных систем С-400 рассматривает Ирак, сообщают американские СМИ. Такое решение было предложено в парламенте страны из опасений потерять военную поддержку со стороны США.
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с чего всё началось
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.Коммерсантъвчера в 17:27
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Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Политика
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Политика
Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фотографию с отдыха
Российская исполнительница Полина Гагарина на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок с отдыха.
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Происшествия
Полицейского уволили за ошибочный обыск в квартире помощницы генпрокурора
Оперативная группа при поддержке спецназа по ошибке попыталась провести обыск в квартире Марины Гридневой, помощницы генерального прокурора России Юрия Чайки по особым поручениям.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Армия и оружие
TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»
В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России
В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Экономика
Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
Налет времени, патина и изысканность в костюмах фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Работа над трилогией «Звездных войн» была сложной, но интересной.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Теннис
Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup
Общество
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Футбол
Защитник «Милана» Кальдара отправился в «Аталанту»
Летом 2018 года защитник отправился в расположение «Ювентуса», но тут же был обменян на защитника «Милана» Леонардо Бонуччи.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
В начале декабря влюбленные объявили, что собираются пожениться, и уже через несколько недель стали мужем и женой.