Энергетика
ТАССИрак пообещал достичь 100% соблюдения сделки ОПЕК+ в июле
Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, по итогам июня сократил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ почти на 90%, а в июле планирует достичь 100% соблюдения квот.
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Происшествия
В мэрии Кирова прошли обыски и выемка документации
ФедералПресс 12:21
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru 04:01
Общество
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Здоровье
33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург 13:02
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Происшествия
В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево
В центре Екатеринбурга автобус выехал на встречную полосу, после чего врезался в бордюр и в дерево.
РБК 12:55
Общество
Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса
В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru 11:36
Армия и оружие
Российская подлодка опозорила самолеты НАТО, устроившие на нее облаву
Командование сразу же сообщило о том, что в проливе Скагеррак было решено устроить облаву на подлодку, которая несет на своем борту две дюжины противокорабельных ракет «Гранит», способных уничтожить половину флота НАТО.
Актуальные Новости 12:10
Шоу-бизнес
Богомолов снял на видео Собчак под душем
Режиссер Константин Богомолов показал ролик, на котором снял свою супругу. На видео Ксения Собчак позирует под струями воды.
VSE42.RU 00:30
Хоккей
Капризов подписал контракт с «Миннесотой»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» объявил о подписании контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым.
RT на русском 12:33
Шоу-бизнес
Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей
Российская телеведущая Настя Ивлеева подарила мужу на день рождения часы за 11 миллионов рублей, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 08:20
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат
Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
BFM.ru 11:38
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 10:31
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Главный санитарный врач России Анна Попова своим постановлением отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих на территорию РФ.
Коммерсантъ 13:34
Технологии
Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля
Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com 09:28
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 11:18
Общество
Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля
Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» шокировала соседей Прилучного своим поведением
Мирослава Карпович переехала в особняк и шокировала соседей командным тоном, рассказали СМИ.
Народные новости 12:51
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
Экономика
Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%
По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter 03:24
Киберспорт
Составы Virtus.pro по Доте вошли в топ-3 Европы по основным показателям на турнирах
Инфографика выступления команд из Европы и СНГ По словам представителей клуба, с начала пандемии коронавируса составы Virtus.pro по Dota 2 вошли в топ-3 Европы и СНГ по сумме выигранных призовых, процентам побед в матчах и призовым местам на чемпионатах.
Dota2.ru 12:17