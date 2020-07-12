Энергетика

ТАССТАССИрак пообещал достичь 100% соблюдения сделки ОПЕК+ в июле

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, по итогам июня сократил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ почти на 90%, а в июле планирует достичь 100% соблюдения квот.
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