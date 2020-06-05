Экономика

Газета.RuГазета.RuИрак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg. Страна согласилась сократить добычу энергоносителей в мае на 25%, однако по факту снизила производство лишь на 10%, что является наихудшим показателем среди участников договора.
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Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти

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О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

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Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры

Сообщалось, что они готовились к забастовке. В Delivery Club тем временем заявили, что конфликт улажен.
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От главы ГИБДД Петербурга и Ленобласти уходят последние заместители. «Не то что брать, работать невозможно»

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