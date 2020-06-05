Экономика

Газета.RuГазета.RuИрак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg. Страна согласилась сократить добычу энергоносителей в мае на 25%, однако по факту снизила производство лишь на 10%, что является наихудшим показателем среди участников договора.
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Ирак обрекает сделку ОПЕК?

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Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

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Ирак поставил сделку по нефти под угрозу

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Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти

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Паршивой овцой в стане ОПЕК+ является отнюдь не Ирак

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Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

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Никотин помог метастазам проникнуть в мозг мышей с раком легких

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6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

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Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса

Некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают, зачастую их легко спутать.
Lenta.ru 11:50
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Общество

Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
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Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
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Жизнь на Марсе предложили искать с помощью лазерного сканирования

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В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель

Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
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Здоровье

Препарат от пищевых расстройств помог облегчить симптомы COVID-19

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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
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Наука

Представлен алгоритм персонализации модели активности сердца

Международная команда ученых разработала алгоритм персонализации модели электрической активности сердца.
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Авто

Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

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Наука

Разработан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии

Evo-rus.com вчера в 13:55
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Наука

Продемонстрирована обратимость смерти мозга

Эксперты провели ряд интересных исследований, во время которого они показали обратимость смерти мозга.
Evo-rus.com 13:49
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Здоровье

Медики выявили связь уровня витамина К с осложнениями коронавируса

Медики из Нидерландов определили связь между низким уровнем витамина K в человеческом организме и тяжелыми последствиями коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 22:42
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Здоровье

Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках

Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
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Общество

Крым намерен принять туристов из других регионов с 1 июля

С 1 июня в Крыму уже сняли ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
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В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
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В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

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На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
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Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
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Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости

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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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