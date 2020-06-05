Экономика
Газета.RuИрак поставил под угрозу сделку ОПЕК+
Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg. Страна согласилась сократить добычу энергоносителей в мае на 25%, однако по факту снизила производство лишь на 10%, что является наихудшим показателем среди участников договора.
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Наука
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин
У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости 10:41
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске
Телеканал 360° 10:47
Наука
Никотин помог метастазам проникнуть в мозг мышей с раком легких
Никотин помог метастазам проникнуть в мозг мышей с раком легких. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 10:55
Здоровье
Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса
Некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают, зачастую их легко спутать.
Lenta.ru 11:50
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Космос
Жизнь на Марсе предложили искать с помощью лазерного сканирования
Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом.
Популярная механика 03:28
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:09
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель
Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.
Вести ФМ 10:40
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru вчера в 14:21
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Наука
Представлен алгоритм персонализации модели активности сердца
Международная команда ученых разработала алгоритм персонализации модели электрической активности сердца.
Anonsens 08:32
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Наука
Разработан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии
Evo-rus.com вчера в 13:55
Наука
Продемонстрирована обратимость смерти мозга
Эксперты провели ряд интересных исследований, во время которого они показали обратимость смерти мозга.
Evo-rus.com 13:49
Здоровье
Медики выявили связь уровня витамина К с осложнениями коронавируса
Медики из Нидерландов определили связь между низким уровнем витамина K в человеческом организме и тяжелыми последствиями коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 22:42
Здоровье
Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках
Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 12:20
Общество
Крым намерен принять туристов из других регионов с 1 июля
С 1 июня в Крыму уже сняли ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Бизнес-газета 14:38
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело 10:06