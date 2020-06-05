Сокращение добычи нефти в Ираке может повлечь за собой экономический кризис в стране, который спровоцирует голодные бунты. Об этом говорится в статье Bloomberg, передает «Лента.ру». Ирак не в состоянии снизить производство нефти, составляющее около 90% доходов страны.

Ирак поставил сделку по нефти под угрозу

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