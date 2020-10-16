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Ирак расторг контракт на разработку газового месторождения Эль-Мансурия

Контракт на разработку крупного газового месторождения Эль-Мансурия, заключенный Ираком с международным консорциумом компаний из трех государств — Турции, Южной Кореи и Кувейта, — был расторгнут, заявил министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббер.В источнике
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Экономика сегодня

Ирак расторг контракт на разработку газового месторождения Эль-Мансурия

Экономика сегоднявчера в 09:55
Lenta.ru

Ирак отказался от сделки с Турцией ради «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 08:18
ТАСС

Ирак аннулировал контракт на разработку месторождения газа с международным консорциумом

ТАСС15 октября в 06:38
Neftegaz.ru

Ирак аннулировал контракт на разработку месторождения Мансурия с международным консорциумом

Neftegaz.ru15 октября в 09:21
Центр энергетической экспертизы

Ирак расторг прежний контракт на разработку месторождения Мансурия и ищет новых партнеров

Центр энергетической экспертизы15 октября в 08:24
Коммерсантъ

Ирак расчистил месторождение для России

Коммерсантъ15 октября в 14:02
Нефтегазовая вертикаль

Ирак отменил контракт на разработку Эль-Мансурии

Нефтегазовая вертикаль15 октября в 06:22

Российские системы РЭБ начали атаковать беспилотники США в Сирии

Участились случаи выходов из строя американской техники Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали атаковать американские вертолеты и беспилотники в Сирии.
Российские системы РЭБ начали атаковать беспилотники США в Сирии
Центральная Служба Новостей15 октября в 13:24

В Березниках главврач запретил выгонять «ковидных» пациентов домой

Как сообщили изданию «АиФ-Прикамье» в пресс-службе больницы им. Вагнера, в тот день главврач стал свидетелем, как в приёмном покое пациента с подозрением на коронавирус «развернули» домой.
Рифей-Пермьвчера в 12:54

В США заявили, что почти исчерпали возможности введения санкций против РФ

Во время выступления в Аспеновском институте советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен отметил, что в РФ практически нет объектов, против которых США могли бы вводить дальнейшие санкции.
Цензуры.Нетвчера в 12:01

Шэрон Стоун призналась, что снялась в Playboy ради роли в «Основном инстинкте»

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун побывала в гостях на авторском шоу коллеги по актерскому цеху Дрю Бэрримор, в рамках которого сделала весьма откровенное признание о том, как получила роль в культовом триллере «Основной инстинкт».
Актуальные Новости00:01

Эрдоган заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАССвчера в 14:06

МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17

Посла РФ в Гааге Александра Шульгина вызвали в министерство иностранных дел Нидерландов после того, как российская сторона решила не участвовать в трехсторонних консультациях по крушению рейса МН17 на Украине в 2014 году, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 22:26