Ирак расторг контракт на разработку газового месторождения Эль-Мансурия
Контракт на разработку крупного газового месторождения Эль-Мансурия, заключенный Ираком с международным консорциумом компаний из трех государств — Турции, Южной Кореи и Кувейта, — был расторгнут, заявил министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббер.В источнике
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Ирак расторг контракт на разработку газового месторождения Эль-Мансурия
Экономика сегоднявчера в 09:55
Ирак аннулировал контракт на разработку месторождения газа с международным консорциумом
ТАСС15 октября в 06:38
Ирак аннулировал контракт на разработку месторождения Мансурия с международным консорциумом
Neftegaz.ru15 октября в 09:21
Ирак расторг прежний контракт на разработку месторождения Мансурия и ищет новых партнеров
Центр энергетической экспертизы15 октября в 08:24