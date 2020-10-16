В Березниках главврач запретил выгонять «ковидных» пациентов домой

Как сообщили изданию «АиФ-Прикамье» в пресс-службе больницы им. Вагнера, в тот день главврач стал свидетелем, как в приёмном покое пациента с подозрением на коронавирус «развернули» домой.