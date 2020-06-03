Энергетика
ТАССВ Ираке заявили, что сохраняют приверженность сделке ОПЕК+
Ирак сохраняет приверженность сделке ОПЕК+ и работает с членами ОПЕК над достижением рыночной стабильности. Об этом сообщил ТАСС представитель Министерства нефти Ирака.
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Общество
За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом
За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru вчера в 03:43
Политика
Кремль не видит проблем с проведением голосования по Конституции
Голосование по поправкам к Конституции РФ будет проведено с 25 июня по 1 июля. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.
NewInform 05:31
Политика
Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram
В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
ТАСС 05:06
Происшествия
После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3
Норильск, Красноярский край, 4 июня 2020, 13:32 — REGNUM Избрана мера пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3, сообщили иа в пресс-службе Красноярского краевого суда.
REGNUM 06:32
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Политика
Полиция пообещала расследовать нарушение Зеленским карантина
В МВД Украины пообещали расследовать вопрос нарушения карантинных ограничений президентом Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 05:12
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
На видео попал конфликт Соловьева с соведущей накануне ее увольнения
Спор ведущей телеканала "Спас" и радиоведущей "Вести FM" Анны Шафран и журналиста Владимира Соловьева показали в программе "Полный контакт" накануне её увольнения.
Neva.Today вчера в 15:03
Армия и оружие
Сирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Здоровье
«Какая-то халатность!»: Оргеева возмутилась малому расходованию средств ФОМС на реабилитацию
Оргеева тут же отметила, что «кардиореабилитация» в 2019 году была оплачена 528 пациентам, тогда как, по данным фонда ОМС, по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» проходили 1000 пациентов.
Новый Калининград.Ru 06:00
Космос
Российские ученые рассказали о препятствии для полетов женщин в космос
Известия вчера в 22:09
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис «Клипы»
«ВКонтакте» запускает новый экспериментальный сервис «Клипы» (12+), сообщили в пресс-службе социальной сети.
Время Н 06:00
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com 02 июня в 16:33
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Газета.Ru 03:54
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Экономика
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Происшествия
В Чечне пострадали от урагана 11 человек
Пострадали 11 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
REGNUM 01:42
Политика
Путин поручил оказать помощь Забайкалью в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин призвал оперативно помочь Забайкалью, где растет заболеваемость коронавирусом.
ФАН 06:36
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта 4 июня
Число заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса в Тульской области выросло до 4 293.
Тульская пресса 04:50
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер H5
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 02 июня в 01:02
Кино
«Чернобыль» стал фаворитом номинаций телепремии BAFTA
Фаворитом номинаций в 2020 году стал сериал HBO о ядерной катастрофе в СССР "Чернобыль".
Газета.Ru 06:19