Ирак сохраняет приверженность сделке ОПЕК+ и работает с членами ОПЕК над достижением рыночной стабильности. Об этом сообщил ТАСС представитель Министерства нефти Ирака.

В Ираке заявили, что сохраняют приверженность сделке ОПЕК+

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