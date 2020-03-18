Энергетика

Вести.RuВести.RuИрак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть. В Багдаде считают, что сырьевой рынок на данный момент находится в ситуации неопределенности, а представители стран-экспортеров должны обсудить варианты серьезных и безотлагательных действий для его ребалансировки.
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Ирак призвал ОПЕК созвать внеочередную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть

Ирак, второй производитель нефти в ОПЕК, призвал секретариат безотлагательно созвать внеочередные консультации стран ОПЕК+ для определения совместных действий на рынке нефти.
ТАССвчера в 16:04

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Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+

Deita.ru04:15

Ирак призвал ОПЕК созвать внеочередную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть

ТАССвчера в 16:04

Ирак призывает организовать экстренную встречу стран ОПЕК+

Экспресс газетавчера в 23:30

Министр нефти Ирака призвал созвать экстренную встречу ОПЕК+

Комсомольская правдавчера в 22:49

Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+

Известиявчера в 22:02

Ирак призвал срочно созвать внеочередные консультации ОПЕК+

Красная веснавчера в 17:14

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Вести.Ru00:09
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Комментарии

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