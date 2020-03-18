Энергетика
Вести.RuИрак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть
Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть. В Багдаде считают, что сырьевой рынок на данный момент находится в ситуации неопределенности, а представители стран-экспортеров должны обсудить варианты серьезных и безотлагательных действий для его ребалансировки.
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с чего всё началось
Ирак, второй производитель нефти в ОПЕК, призвал секретариат безотлагательно созвать внеочередные консультации стран ОПЕК+ для определения совместных действий на рынке нефти.ТАССвчера в 16:04
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Комментарии
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США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
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Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
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В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос
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Следует отметить, что в настоящее время топ-менеджерами кинотеатров не была проведена оценка возможных потерь из-за временной отмены показа крупных голливудских картин, но они могут составлять огромные суммы.
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Расследование дела в отношении историка Соколова завершено
Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
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В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
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Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Энергетика
Нефть подорожала после падения до новых минимумов
Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже 29 долларов с 20 января 2016 года, сообщают сайты с данными торгов.
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Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Общество
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Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
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Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
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Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.