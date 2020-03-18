Ирак, второй производитель нефти в ОПЕК, призвал секретариат безотлагательно созвать внеочередные консультации стран ОПЕК+ для определения совместных действий на рынке нефти.

с чего всё началось

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть. В Багдаде считают, что сырьевой рынок на данный момент находится в ситуации неопределенности, а представители стран-экспортеров должны обсудить варианты серьезных и безотлагательных действий для его ребалансировки.

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

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