Политика
Газета.RuИрак возобновил переговоры о покупке российских С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.
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с чего всё началось
Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.РИА Новости07:15
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Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит, но не намеренно - Трюдо.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
«Под управлением Insight Partners Veeam станет американской компанией с американской командой лидеров, продолжив свое глобальное расширение за счет офисов в 30 странах и клиентов в более чем 160 государствах», — говорится в заявлении компании Veeam.
Армия и оружие
Ливийская национальная армия отвергла предложение Путина и Эрдогана
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии.
Политика
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Марка Ravon планирует выпустить конкурента LADA
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Политика
Эрдоган отправил турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Армия и оружие
Новые санкции в отношении Ирана введены в действие — Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что санкции против Ирана, анонсированные после ракетного удара Тегераном по иракским базам, уже действуют.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Кино
Комедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам
Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые фото последствий удара Ирана по базе США
Оценить последствия ракетного удара можно по спутниковым снимкам, которые опубликовало издание Bloomberg.
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Происшествия
Спасатели локализовали возгорание на НПЗ в Ухте
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия
Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением
Украинский пассажирский лайнер Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт.
Армия и оружие
Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации
Глава российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил о введение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Общество
Россиянам рассказали о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роструде.
Армия и оружие
Опубликовано видео «поражения ракетой» украинского самолета в Иране
Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, может быть запечатлен момент поражения ракетой украинского Boeing 737 в Иране.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Авто
Sony представила свой первый электромобиль
Японская компания Sony на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе представила концепт своего первого электрокара Vission-S.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Хоккей