Политика

Газета.RuГазета.RuИрак возобновил переговоры о покупке российских С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.
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с чего всё началось

Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.
РИА Новости07:15

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Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

RT на русском09:06

Ирак вернулся к переговорам о покупке С-300 у России

Lenta.ru07:49

Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

РИА Новости07:15

Ирак и Россия возобновили переговоры о поставках С-300

Известия07:34

Ирак возобновил переговоры с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-300

Эхо Москвы07:30

Ирак возобновил переговоры по покупке российских С-300

Радио Sputnik07:28

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300

Коммерсантъ07:49
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Политика

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит, но не намеренно - Трюдо.
ТАСС 14:54
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Экономика

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

«Под управлением Insight Partners Veeam станет американской компанией с американской командой лидеров, продолжив свое глобальное расширение за счет офисов в 30 странах и клиентов в более чем 160 государствах», — говорится в заявлении компании Veeam.
РБК 15:03
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Армия и оружие

Ливийская национальная армия отвергла предложение Путина и Эрдогана

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии.
Вести.Ru 14:31
Политика

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:36
Авто

Марка Ravon планирует выпустить конкурента LADA

Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Автоновости дня вчера в 12:28
Политика

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru 05 января в 17:52
Армия и оружие

Новые санкции в отношении Ирана введены в действие — Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что санкции против Ирана, анонсированные после ракетного удара Тегераном по иракским базам, уже действуют.
Новостной фронт 14:00
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Кино

Комедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам

Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
REGNUM 09:56
Гаджеты

CES 2020. Intel представила дискретную видеокарту Xe DG1

ITZine.ru 13:31
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые фото последствий удара Ирана по базе США

Оценить последствия ракетного удара можно по спутниковым снимкам, которые опубликовало издание Bloomberg.
Ferra 05:51
Политика

Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Газета.Ru 14:08
Происшествия

В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП

"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
РИА Новости 14:40
Происшествия

Спасатели локализовали возгорание на НПЗ в Ухте

Говорит Москва 12:26
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Происшествия

Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

Украинский пассажирский лайнер Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт.
Lenta.ru 01:54
Армия и оружие

Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации

Глава российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил о введение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Национальная служба новостей 14:28
Происшествия

Суд арестовал водителя, сбившего насмерть подростков на Тореза

Neva.Today 11:07
Общество

Россиянам рассказали о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роструде.
Lenta.ru вчера в 17:49
Армия и оружие

Опубликовано видео «поражения ракетой» украинского самолета в Иране

Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, может быть запечатлен момент поражения ракетой украинского Boeing 737 в Иране.
Взгляд.ру 14:28
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Авто

Sony представила свой первый электромобиль

Японская компания Sony на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе представила концепт своего первого электрокара Vission-S.
Коммерсантъ вчера в 10:12
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей

Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Российская газета 01:04
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
Хоккей

TSN включил четырех россиян в топ-5 самых перспективных игроков НХЛ

Спорт-Экспресс 03:21
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