Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.

с чего всё началось

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида.

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

Экономика Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Наука Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше У любителей чая сердечно-сосудистые и атеросклеротические болезни развивались в среднем на 1,41 лет позже т жили они на 1,26 года дольше тех, кто не любит этот напиток.

Происшествия Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.

Экономика ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им наиболее необходима.

Космос Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.

Экономика Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи шестые торги подряд Рынок акций РФ в четверг после локальной коррекции из-за упавшей нефти продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря ослаблению напряженности в конфликте США и Ирана, индекс МосБиржи обновил исторический максимум шестые торги подряд и протестировал 3120 пунктов.

Футбол Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).