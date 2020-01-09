Политика

RT на русскомRT на русскомИрак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида.
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Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.
РИА Новости07:15

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Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

RT на русском09:06

Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

РИА Новости07:15

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300

Коммерсантъ07:49

Ирак и Россия возобновили переговоры о поставках С-300

Известия07:34

Ирак возобновил переговоры с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-300

Эхо Москвы07:30

Ирак возобновил переговоры по покупке российских С-300

Радио Sputnik07:28

Ирак вернулся к переговорам о покупке С-300 у России

Lenta.ru07:49
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Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

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Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране

Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
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Общество

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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Политика

Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
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Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше

У любителей чая сердечно-сосудистые и атеросклеротические болезни развивались в среднем на 1,41 лет позже т жили они на 1,26 года дольше тех, кто не любит этот напиток.
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Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

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Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Экономика

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Происшествия

В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи

В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Газета.Ru 02:56
Армия и оружие

Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране

В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Московский Комсомолец 08:22
Армия и оружие

Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам в Ираке

Вооруженные силы Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
АБН 07 января в 20:40
Политика

В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента

RT на русском 06:14
Космос

Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету

Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
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Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма 01:16
Экономика

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи шестые торги подряд

Рынок акций РФ в четверг после локальной коррекции из-за упавшей нефти продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря ослаблению напряженности в конфликте США и Ирана, индекс МосБиржи обновил исторический максимум шестые торги подряд и протестировал 3120 пунктов.
Интерфакс 11:29
Происшествия

В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране

Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Радио Sputnik 03:44
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

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Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

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В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

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Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
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Происшествия

Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

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На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

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Армия и оружие

«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ

В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
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