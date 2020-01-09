Политика
RT на русскомИрак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида.
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.РИА Новости07:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Экономика
Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.
Политика
Газопровод «Турецкий поток» официально открыт
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган официально открыли «Турецкий поток».
Политика
Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране
Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Политика
На Украине стали продавать консервы «Сепар луганский»
«Херой» АТО Александр Грамарчук, член партии «ПЕС», производит и продает консервы под названием «Сепар в сметане», «Сепар луганский», «Снегирь православный с мощами Кобзона» и другие.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Наука
Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше
У любителей чая сердечно-сосудистые и атеросклеротические болезни развивались в среднем на 1,41 лет позже т жили они на 1,26 года дольше тех, кто не любит этот напиток.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Экономика
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им наиболее необходима.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Армия и оружие
Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране
В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Армия и оружие
Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам в Ираке
Вооруженные силы Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
Политика
В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента
Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Экономика
Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи шестые торги подряд
Рынок акций РФ в четверг после локальной коррекции из-за упавшей нефти продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря ослаблению напряженности в конфликте США и Ирана, индекс МосБиржи обновил исторический максимум шестые торги подряд и протестировал 3120 пунктов.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Футбол
Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Армия и оружие
«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ
В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.