Политика

RT на русскомRT на русскомИрак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида.
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с чего всё началось

Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.
РИА Новости07:15

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Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

RT на русском09:06

Ирак возобновил переговоры с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-300

Эхо Москвы07:30

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300

Коммерсантъ07:49

Ирак и Россия возобновили переговоры о поставках С-300

Известия07:34

Ирак вернулся к переговорам о покупке С-300 у России

Lenta.ru07:49

Ирак возобновил переговоры по покупке российских С-300

Радио Sputnik07:28

Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

РИА Новости07:15
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Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
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Путин наблюдал за учениями в Черном море

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Российская газета вчера в 16:33
Шоу-бизнес

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Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Наука

Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз

Ugpressa.ru 11:19
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Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока».
News.ru 01:35
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru 06:43
Общество

Ошибка при заваривании чая превращает его в яд

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали ошибки, которые любители совершают во время приготовления чая: Его надо обязательно заливать кипятком, но некоторые почему-то игнорируют надпись, сделанную на пачке.
ToDay News Ufa 07 января в 04:26
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Кино

Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»

Канадский актер Киану Ривз появился в трейлере нового эпизода "Звездных войн".
VSE42.RU вчера в 22:19
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Шоу-бизнес

Вадим Казаченко вызвал органы опеки в дом бывшей избранницы

StarHit.ru 12:00
Армия и оружие

В Иране опровергли украинскую версию крушения Boeing

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Кино

Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
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Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

У Джастина Бибера диагностировано заболевание Как сообщает Today News Ufa, певец Джастин Бибер страдает от болезни Лайма.
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Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма 01:16
Общество

РЖД вложит 599 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга

Утром 9 января ОАО «РЖД» вложит 598,6 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга до 2030 года, сообщает «Коммерсант».
МР7.ру 03:34
Общество

Таксиста, выгнавшего из машины жену футболиста Погребняка, уволили

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем выкинул из салона на дорогу ее вещи, пишет Argumenti.ru со ссылкой на соответствующий пост в Instagram.
Радио Sputnik 07:33
Армия и оружие

WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
ТК Звезда 02:38
Шоу-бизнес

Фото Волочковой без лифчика восхитило фанатов

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram поделилась снимком отдыха в Таиланде в компании загадочного бойфренда.
Московский Комсомолец 06:04
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Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 03:38
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Происшествия

В Пятигорске разыскивают пропавшую школьницу

Региональные интернет-паблики Ставрополья обсуждают новость об исчезновении 13-летней жительницы Пятигорска — в ночь с 3 на 4 января девочка собрала вещи и ушла из дома вместе с 23-летним мужчиной (на фото).
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Шоу-бизнес

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StarHit.ru вчера в 12:00
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Хаджимба отказался покидать пост президента Абхазии

Ранее стало известно, что активисты заблокировали здание администрации президента Абхазии и парламента.
Московский Комсомолец 12:42
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

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РИА Новости 05:48
Происшествия

Иран обнародовал отчет о крушении украинского Boeing

Иранские власти представили предварительный отчет, в котором речь идет о крушении украинского Boeing.
Капитал страны 02:55
Наука

Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей

В Китае полностью истреблена крупнейшая пресноводная рыба — китайский веслонос, или псефура.
НТВ 07:41
Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
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