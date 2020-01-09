Политика
RT на русскомИрак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида.
Читать в источнике
Оценить129
с чего всё началось
Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.РИА Новости07:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз
Энергетика
«Газпром» сократил экспорт в Европу
Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока».
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает его в яд
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали ошибки, которые любители совершают во время приготовления чая: Его надо обязательно заливать кипятком, но некоторые почему-то игнорируют надпись, сделанную на пачке.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Кино
Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»
Канадский актер Киану Ривз появился в трейлере нового эпизода "Звездных войн".
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Армия и оружие
В Иране опровергли украинскую версию крушения Boeing
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
У Джастина Бибера диагностировано заболевание Как сообщает Today News Ufa, певец Джастин Бибер страдает от болезни Лайма.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Общество
РЖД вложит 599 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга
Утром 9 января ОАО «РЖД» вложит 598,6 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга до 2030 года, сообщает «Коммерсант».
Общество
Таксиста, выгнавшего из машины жену футболиста Погребняка, уволили
Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем выкинул из салона на дорогу ее вещи, пишет Argumenti.ru со ссылкой на соответствующий пост в Instagram.
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Шоу-бизнес
Фото Волочковой без лифчика восхитило фанатов
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram поделилась снимком отдыха в Таиланде в компании загадочного бойфренда.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Происшествия
В Пятигорске разыскивают пропавшую школьницу
Региональные интернет-паблики Ставрополья обсуждают новость об исчезновении 13-летней жительницы Пятигорска — в ночь с 3 на 4 января девочка собрала вещи и ушла из дома вместе с 23-летним мужчиной (на фото).
Шоу-бизнес
Наталья Водянова переехала в новый дом в Париже
«Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом: в елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко и я верю, оно предвещает все хорошее, что случится в нашем семейном гнездышке», — сообщила Наталья.
Политика
Хаджимба отказался покидать пост президента Абхазии
Ранее стало известно, что активисты заблокировали здание администрации президента Абхазии и парламента.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия
Иран обнародовал отчет о крушении украинского Boeing
Иранские власти представили предварительный отчет, в котором речь идет о крушении украинского Boeing.
Наука
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
В Китае полностью истреблена крупнейшая пресноводная рыба — китайский веслонос, или псефура.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.