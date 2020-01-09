Политика
RT на русскомИрак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида.
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с чего всё началось
Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.РИА Новости07:15
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