Политика
КоммерсантъИрак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300
Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости». Багдад, по его словам, ожидает «противодействия» со стороны Вашингтона в этом вопросе.
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Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.РИА Новости07:15
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