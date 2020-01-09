Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.

с чего всё началось

Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости». Багдад, по его словам, ожидает «противодействия» со стороны Вашингтона в этом вопросе.

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300

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