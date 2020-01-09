Политика

КоммерсантъКоммерсантъИрак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300

Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости». Багдад, по его словам, ожидает «противодействия» со стороны Вашингтона в этом вопросе.
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Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.
РИА Новости07:15

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Ирак возобновил переговоры с Москвой по С-300

Комсомольская правда07:59

Ирак возобновил переговоры по покупке российских С-300

Радио Sputnik07:28

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300

Коммерсантъ07:49

Ирак и Россия возобновили переговоры о поставках С-300

Известия07:34

Ирак возобновил переговоры с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-300

Эхо Москвы07:30

Ирак вернулся к переговорам о покупке С-300 у России

Lenta.ru07:49

Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

РИА Новости07:15
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