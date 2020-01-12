Политика

Lenta.ruLenta.ruИрак задумался о покупке российских С-400

Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal
 со ссылкой на членов иракского парламента.
Коммерсантъвчера в 17:27

Подробнее о событии

Ирак задумался о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400

Известия00:56

Парламентарии Ирака сообщили о консультациях с Россией по покупке Багдадом С-400

ТАССвчера в 15:30

WSJ: Ирак рассматривает вопрос о покупке российских комплексов С-400

Коммерсантъвчера в 17:27

Ирак хочет купить С-400 несмотря на мнение США

Красная веснавчера в 16:05

Парламентарии Ирака сообщили о консультациях с РФ о покупке Багдадом С-400

News.ruвчера в 15:48

Ирак задумался о покупке российских С-400

Lenta.ruвчера в 20:48

Ирак захотел получить С-400

Взгляд.рувчера в 15:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Армия и оружие

США назвали Су-57 небоеспособным

Sibnet Новости вчера в 04:58
Хоккей

Марло стал 5-м игроком в истории НХЛ, проведшим 1700 матчей в лиге

Прошедшая встреча стала 1700-й для Марло в НХЛ, Патрик стал лишь пятым игроком в истории лиги, кому покорилось данное достижение.
Sport24.ru 01:23
Общество

Меган Маркл подписала соглашение с Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала соглашение с Disney, чтобы помочь благотворительному фонду дикой природы, сообщает The Times.
Rambler News Service вчера в 10:03
Теннис

Серена Уильямс в Окленде выиграла свой первый титул с 2017 года

38-летняя американка завоевала первый титул с Australian Open-2017.
Sportbox.RU 00:53
Происшествия

В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом

В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла.
Вести.Ru 02:04
Общество

Петросян прокомментировал закрытие «Смехопанорамы»

Юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал сообщения о закрытии его авторской программы «Смехопанорама» на телеканале «Россия 1».
iReactor 10 января в 16:39
Общество

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Шоу-бизнес

Сальма Хайек рассказала о порвавшемся перед вручением «Оскара» платье

Известная актриса Сальма Хайек рассказала, что у нее порвалось платье прямо перед вручением престижной премии "Оскар" в 2003 году.
Народные новости вчера в 20:51
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
КиноПоиск 10 января в 08:08
Армия и оружие

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:39
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM 09 января в 21:22
Политика

Роухани назвал катастрофической ошибкой крушение украинского Boeing

Коммерсантъ вчера в 00:14
Экономика

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
ТАСС вчера в 19:02
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны.
РБК 00:09
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru вчера в 16:31
Общество

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК вчера в 04:51
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Политика

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Известия вчера в 17:50
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 00:14
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 10 января в 04:39
Финансы

Банк России понизил официальный курс евро на 1,32 рубля

Официальный курс евро на пятницу, 10 января, упал более чем на 1,32 рубля — до 68 рублей 5 копеек.
REGNUM 09 января в 13:45
Футбол

Веретенников вошёл в тренерский штаб «Рубина»

Олег Веретенников станет помощником нового главного тренера казанского «Рубина» — Леонида Слуцкого. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
RT на русском 02:30
Политика

Завершены переговоры Путина и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:28
Армия и оружие

Беспилотник помог нанести точные артиллерийские удары в Кузбассе

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10" обеспечил точное нанесение артиллерийских ударов по целям на полигоне в Кузбассе.
VSE42.RU 10 января в 01:41
Общество

Гидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России

Причиной теплой зимы в России является глобальное потепление. Об этом заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
РБК 01:30
Общество

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
ТАСС 01:35
Политика

Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск).
РБК вчера в 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное