с чего всё началось

Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.

Общество Меган Маркл подписала соглашение с Disney Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала соглашение с Disney, чтобы помочь благотворительному фонду дикой природы, сообщает The Times.

Происшествия В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла.

Общество Петросян прокомментировал закрытие «Смехопанорамы» Юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал сообщения о закрытии его авторской программы «Смехопанорама» на телеканале «Россия 1».

Общество В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

Армия и оружие CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Общество Горбачев призвал отменить длинные выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.

Происшествия В Рязанской области три человека погибли в ДТП Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Футбол Веретенников вошёл в тренерский штаб «Рубина» Олег Веретенников станет помощником нового главного тренера казанского «Рубина» — Леонида Слуцкого. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Политика Завершены переговоры Путина и Меркель Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".