Политика
Lenta.ruИрак задумался о покупке российских С-400
Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.Коммерсантъвчера в 17:27
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Армия и оружие
США назвали Су-57 небоеспособным
Хоккей
Марло стал 5-м игроком в истории НХЛ, проведшим 1700 матчей в лиге
Прошедшая встреча стала 1700-й для Марло в НХЛ, Патрик стал лишь пятым игроком в истории лиги, кому покорилось данное достижение.
Общество
Меган Маркл подписала соглашение с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала соглашение с Disney, чтобы помочь благотворительному фонду дикой природы, сообщает The Times.
Теннис
Серена Уильямс в Окленде выиграла свой первый титул с 2017 года
38-летняя американка завоевала первый титул с Australian Open-2017.
Происшествия
В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом
В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла.
Общество
Петросян прокомментировал закрытие «Смехопанорамы»
Юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал сообщения о закрытии его авторской программы «Смехопанорама» на телеканале «Россия 1».
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек рассказала о порвавшемся перед вручением «Оскара» платье
Известная актриса Сальма Хайек рассказала, что у нее порвалось платье прямо перед вручением престижной премии "Оскар" в 2003 году.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Политика
Роухани назвал катастрофической ошибкой крушение украинского Boeing
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны.
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Происшествия
В Рязанской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Финансы
Банк России понизил официальный курс евро на 1,32 рубля
Официальный курс евро на пятницу, 10 января, упал более чем на 1,32 рубля — до 68 рублей 5 копеек.
Футбол
Веретенников вошёл в тренерский штаб «Рубина»
Олег Веретенников станет помощником нового главного тренера казанского «Рубина» — Леонида Слуцкого. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Беспилотник помог нанести точные артиллерийские удары в Кузбассе
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10" обеспечил точное нанесение артиллерийских ударов по целям на полигоне в Кузбассе.
Общество
Гидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России
Причиной теплой зимы в России является глобальное потепление. Об этом заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
Общество
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск).