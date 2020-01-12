Политика

Газета.RuГазета.RuИрак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США

Вопрос о покупке у России зенитно-ракетных систем С-400 рассматривает Ирак, сообщают американские СМИ. Такое решение было предложено в парламенте страны из опасений потерять военную поддержку со стороны США.
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с чего всё началось
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal
 со ссылкой на членов иракского парламента.
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Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США

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ТАССвчера в 15:30

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При заправке автомобиля водители совершают пять ошибок

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