Политика

Российская газетаРоссийская газетаИрак захотел купить российские системы ПВО С-400

Ранее стало известно, что Багдад возобновил переговоры с Москвой о приобретении зенитных комплексов С-300. Ирак пытается купить российские системы ПВО с 2017 года, однако угроза экономических санцкий США до сих пор мещало продвижению переговоров.
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с чего всё началось
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal
 со ссылкой на членов иракского парламента.
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Взгляд.рувчера в 15:28
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