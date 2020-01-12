Политика
Российская газетаИрак захотел купить российские системы ПВО С-400
Ранее стало известно, что Багдад возобновил переговоры с Москвой о приобретении зенитных комплексов С-300. Ирак пытается купить российские системы ПВО с 2017 года, однако угроза экономических санцкий США до сих пор мещало продвижению переговоров.
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с чего всё началось
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.Коммерсантъвчера в 17:27
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Политика
В МИД Ирана объяснили временное задержание посла Британии
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Британии Роберт Макэйр был задержан в Тегеране как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда заместитель министра узнал о его статусе.
Происшествия
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
Политика
Премьер Польши усомнился в попытках США остановить «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
СК начал проверку после взрыва на заводе под Белгородом
Следственный отдел управления СК России по Белгородской области начал доследственную проверку после хлопка на ОАО "Новоборисовское ХПП", где пострадали пять человек.
Хоккей
«Рейнджерс» выставит Георгиева на трансфер
«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Космос
США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»
Американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл заявил, что российский спутник «Космос-2491» разрушился в космосе.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Политика
В Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы»
Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Футбол
Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Футбол
Игроки «Зенита» вышли из отпуска и проходят медосмотр
«Зенит» на официальном сайте сообщил, что футболисты команды вышли из отпуска и начали прохождение медобследования.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Общество
Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну
Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
Армия и оружие
Российский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Аравийском море
Российский военный корабль "агрессивно" приблизился к американскому эсминцу USS Farragut, когда тот находился в северной части Аравийского моря.
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Армия и оружие
Евгений Сатановский: Сколько американских солдат убито украинским оружием?
Тут бывший секретарь СНБиО Украины А.Турчинов не смог на фоне гибели в Иране украинского самолёта сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Музыка
Участник BTS представил клип на трек Shadow
Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.
Политика
Болгария ускорила строительство газовой сети после критики Путина
Власти Болгарии начали активнее строить газораспределительную сеть после того, как их раскритиковал президент России Владимир Путин – об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Происшествия
Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов
В Курской области задержана директор школы-интерната.
Фигурное катание
Панфилова и Рылов выиграли золото юношеской Олимпиады в парном катании
Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии.
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.