Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руИрак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах

Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди заявил, что Иран направил Ираку официальное устное сообщение о том, что нападение «началось или начнется в ближайшее время» на неуказанные военные базы США.
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Иран предупредил Ирак о ракетных ударах по базам США

RT на русском08:30

CNN: власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран нанесет удары

ТАСС07:37

Ирак был предупрежден о готовящейся атаке по военным объектам США

Коммерсантъ07:17

Власти Ирака заранее сообщили США о том, что Иран нанесет ракетные удары по американским базам

Эхо Москвы07:30

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

Lenta.ru06:56

Власти Ирака заранее предупредили США, по каким базам ударит Иран

News.ru07:14

Ирак предупредил США об атаках Ирана

Известия06:58
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Происшествия

Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

Znak.com 01:32
Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:44
Общество

«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Российская газета 08:32
Армия и оружие

Ракетному удару Ирана подверглись многие военные базы США в Ираке

Ракетной атаке Ирана подверглись ряд военных баз США в Ираке.
Политика Сегодня вчера в 19:11
Происшествия

Похищенные в Нигерии российские моряки освобождены

Двое российских моряков, похищенных пиратами в Нигерии, были освобождены, преает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Гаджеты

«Samsung» привезла на «CES 2020» совершенно новый формат телефона

Как сообщает портал «ixbt.com», на закрытой презентации в рамках выставки CES 2020, компания представила совершенно новый формат раскладушки.
ГЛАС.RU 09:30
Шоу-бизнес

Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей

Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
РИА Новости 07:55
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец 09:12
Политика

США отказались выдать визу главе МИД Ирана

США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу.
Суть событий вчера в 01:06
Армия и оружие

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается.
ТАСС 09:35
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»

Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
ToDay News Ufa вчера в 17:33
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Футбол

Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»

Сегодня, 8 января, в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал».
Бомбардир.ру 02:45
Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Хоккей

«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" в овертайме переиграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 09:08
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Российская газета вчера в 11:24
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 09:47
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Происшествия

Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК 09:10
Армия и оружие

Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт

Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились.
Lenta.ru 10:10
Политика

Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран

Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
News.ru 09:24
Общество

В Иране 40 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани

В ходе церемонии прощания с командующим силами спецназначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранской армии) Касемом Сулеймани, которая проходит в городе Керман, погибли 40 человек.
Парламентская газета вчера в 08:21
Здоровье

Диетолог Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка

ФАН 06 января в 05:19
Общество

Китайский стал самым популярным языком в Steam

Упрощённый китайский стал самым популярным языком у пользователей Steam — по состоянию на декабрь 2019 года его используют почти 38% аккаунтов.
CyberSport.ru 03:17
Армия и оружие

Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке

ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
ГЛАС.RU 10:08
Политика

Трамп намерен сделать заявление по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп намерен сделать заявление по поводу Ирана.
RT на русском 09:44
Общество

Ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака (8 января). Что ждет сегодня?

ОВЕН (21 марта – 20 апреля) День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов.
КМВ Новости вчера в 16:08
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году

Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Salt Mag 04:14
Авто

Появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году.
Tvoe-avto.com 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
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