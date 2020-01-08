Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди заявил, что Иран направил Ираку официальное устное сообщение о том, что нападение «началось или начнется в ближайшее время» на неуказанные военные базы США.

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Политика В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.

Происшествия В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.

Армия и оружие Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.

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