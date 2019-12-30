В иракском Багдаде демонстранты начали штурм посольства США в качестве протеста против бомбардировок американцами позиций местного ополчения, сообщают арабские СМИ.

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Экономика С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).

Общество Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.

Происшествия Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".