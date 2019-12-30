Политика
Московский КомсомолецВ Багдаде демонстранты начали штурм посольства США
В иракском Багдаде демонстранты начали штурм посольства США в качестве протеста против бомбардировок американцами позиций местного ополчения, сообщают арабские СМИ.
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Наука
Рыбная диета не смогла спасти инуитов от развития атеросклероза
Работа исследователей показала, что традиционный образ жизни и богатая омега-3 жирными кислотами диета не могут спасти человека от болезни.
Футбол
Валерий Непомнящий: В РПЛ идет борьба на всех этажах таблицы
В турнирной таблице лидирует «Зенит» с 45 очками в активе.
Экономика
В РФ сократили срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
В России сократили срок владения жильем для его продажи без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Экономика
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Экономика
С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров
Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Общество
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям
В Латвии вступил в силу закон, отменяющий автоматическое присвоение новорожденным статуса неграждан. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Происшествия
Уголовное дело заведено по факту нападения на пост ДПС в Магасе
По факту нападения на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Общество
В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах
В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Происшествия
В новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку
В Москве 31 декабря похитили 7-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД.
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Происшествия
На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, который подозревается в убийстве двух собак, сообщает СУСК по региону.
Политика
Немецкий журналист предостерег ФРГ от союзнических отношений с Россией
Журналист немецкого издания Die Welt назвал «опасной иллюзией» восприятие России в качестве потенциального союзника ФРГ, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Общество
Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену
В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.