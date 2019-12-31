Политика

ИзвестияИзвестияИракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
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Посольство США в Багдаде эвакуировали

Lenta.ru08:47

В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде

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Демонстранты в Багдаде требуют закрытия посольства США и вывода войск из Ирака

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В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

РБК05:35

Не менее 10 человек пострадали в ходе беспорядков у посольства США в Ираке

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После применения слезоточивого газа пострадали более 20 протестующих около посольства США в Багдаде

Коммерсантъ07:16
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Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

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