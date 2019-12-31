Политика

Piter.tvPiter.tvИракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания. Таким образом протестующие высказывают свою позицию относительно авиаударов по шиитскому ополчению.
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Лидеры ополченцев в Ираке призвали сторонников покинуть посольство США

REGNUMвчера в 07:31

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфакс31.12.19 в 04:18

Посольство США в Багдаде эвакуировали

Lenta.ru31.12.19 в 08:47

В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде

РИА Новости31.12.19 в 08:36

После применения слезоточивого газа пострадали более 20 протестующих около посольства США в Багдаде

Коммерсантъ31.12.19 в 07:16

Демонстранты в Багдаде требуют закрытия посольства США и вывода войск из Ирака

ТАСС31.12.19 в 07:03

США не будут выводить войска из Ирака по требованию участников акций в Багдаде

Эхо Москвы31.12.19 в 20:08
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Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
РИА Новости 02:47
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Что изменится для автомобилистов России в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
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РБК 04:03
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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
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На Украине повысится размер минимальной зарплаты

С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (около 200 долларов), сообщает riafan.ru.
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Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
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Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
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Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
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Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
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Почти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи

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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
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Иран надеется на мирное урегулирование ситуации с США

Иран надеется, что США предпримут меры для мирного урегулирования напряженности между двумя странами.
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Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству

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Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
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Футбол

Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в Китае

Полузащитник московского "Спартака" Фернандо вернется в стан "красно-белых" после полугодичной аренды в китайском "Бейцзин Гуоань", информирует transfermarkt.ru.
Российская газета 05:08
Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru вчера в 14:16
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Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

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В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
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Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Ревизор.ру 03:49
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 04:32
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
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Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

Известия 03:44
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ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
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Илон Маск обещает произвести тестовый запуск межпланетного корабля SpaceX Starship через 2–3 месяца

«Не спал всю ночь с командой SpaceX, работающей над изготовлением куполообразного резервуара танка Starship (самая сложная часть основной конструкции)», — подписал Маск видео, демонстрирующее детали корабля, над которыми работает команда SpaceX.
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
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