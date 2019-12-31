Сотни жителей иракского Багдада пошли на штурм посольства США из-за авиаудара по объектам организации «Хезболла» на территории страны. Об этом сообщает The Independent. Беспорядки начались после похорон тех, кто погиб от удара американских самолетов.

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

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