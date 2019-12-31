Политика

Lenta.ruLenta.ruИракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Сотни жителей иракского Багдада пошли на штурм посольства США из-за авиаудара по объектам организации «Хезболла» на территории страны. Об этом сообщает The Independent. Беспорядки начались после похорон тех, кто погиб от удара американских самолетов.
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Протестующие в Багдаде требуют закрыть посольство США

Коммерсантъ04:16

В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

РБК05:35

Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке

РИА Новости05:30

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru04:34

Персонал американского посольства в Багдаде во главе с послом эвакуирован

Эхо Москвы05:32

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфакс04:18

СМИ: демонстранты в Багдаде подожгли ворота и часть стены посольства США в Ираке

ТАСС05:59
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Армия и оружие

Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.
РИА Новости вчера в 17:37
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
ТАСС вчера в 09:47
Биатлон

Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
News.ru 29 декабря в 07:51
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

BFM.ru 05:20
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Общество

Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
Футбол

ФИФА может изменить правила определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Газета.Ru 04:37
Наука

Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена

Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Индикатор вчера в 14:12
Хоккей

Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ

Спорт-Экспресс 29 декабря в 11:25
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес

Отец Греты Тунберг рассказал о депрессии дочери

Грета Тунберг занялась экологическим активизмом после длительной депрессии. Об этом в интервью Би-би-си рассказал ee отец Сванте Тунберг.
Известия вчера в 20:19
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:41
Здоровье

Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом

По словам медика, организму проще справиться с алкогольной нагрузкой, если человек на протяжении всего праздника не смешивает алкоголь.
Российская газета 03:03
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 03:53
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru вчера в 05:11
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ вчера в 19:43
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат

В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
ГТРК Белгород вчера в 07:57
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Политика

Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
РБК 04:56
Спорт

Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
RT на русском 02:40
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском вчера в 05:22
Армия и оружие

«Вертолеты России» передали Минобороны второй Ми-38Т

Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т.
ТАСС 04:13
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости вчера в 13:55
Энергетика

Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию

Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Коммерсантъ 03:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Наука

Цельное молоко помогает предотвратить ожирение

Ни одно из исследований, в которых участвовало почти 21 000 детей в возрасте от одного года до 18 лет, не показало, что дети, которые пили молоко с пониженным содержанием жира, имели меньший риск избыточного веса или ожирения.
Капитал страны вчера в 12:40
Экономика

Биткойн вырос на 9 млн процентов за 10 лет

За почти десять лет, с июля 2010 по конец 2019 года, биткойн вырос на 9 млн процентов и стал самым эффективным активом десятилетия, подсчитало агентство Bloomberg.
Полит.ру 03:53
Политика

Поклонская пожелала россиянам стать добрее друг к другу

Депутат посоветовала оставить ссоры в 2019-м Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом.
SM News 05:54
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