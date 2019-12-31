Политика
Lenta.ruИракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Журналисты, присутствовавшие на месте, сообщили, что толпа скандировала лозунги и размахивала флагами «Хезболлы» и Ирака. Охрана посольства отступила за стены, а протестующие закидали здание бутылками с водой и сломали внешние камеры наблюдения.
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
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Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
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Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
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В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Ирина Дубцова назвала женщин виноватыми в домогательствах
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Общество
В мире начали отмечать наступление Нового года
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
Спорт
Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА
Хоккей
Элиаш: Ковальчуку было нелегко в НХЛ. Думаю, для него настало время пойти другим путём
Игра изменилась, и иногда, когда ты оказываешься в сложной ситуации, ты говоришь: «Я достаточно поиграл, у меня была хорошая карьера, настало время пойти другим путём, проводить время с семьёй и выбрать другое продолжение карьеры», — передаёт слова Элиаша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Россия вводит ограничения на ввоз продукции аквакультуры из Китая
Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА "Новости".
Единоборства
Президент UFC назвал три цели Макгрегора на 2020 год
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Происшествия
Восемь человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна
Восемь человек были похищены с танкера Happy Lady под флагом Греции утром во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Кино
Netflix определил популярные проекты 2019 года
Политика
В Крыму задержали украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту незаконного пересечения российской границы.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Политика
Президент России отметил заслуги Златогорской и Шамхалова
За заслуги в области журналистики почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» получила председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская.
Футбол
Слуцкий обратился к своим подписчикам в «Инстаграме»
Энергетика
«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа
Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.