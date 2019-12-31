Журналисты, присутствовавшие на месте, сообщили, что толпа скандировала лозунги и размахивала флагами «Хезболлы» и Ирака. Охрана посольства отступила за стены, а протестующие закидали здание бутылками с водой и сломали внешние камеры наблюдения.

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

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