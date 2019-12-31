Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Багдаде протестующие иракцы штурмуют посольство США

Десятки тысяч сторонников шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», возмущенные авиаударами американцев по объектам местной ячейки «Хезболлы», в субботу в Багдаде окружили посольство США, предприняв попытку взять его штурмом.
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