Политика
RuNews24.ruВ Багдаде протестующие иракцы штурмуют посольство США
Десятки тысяч сторонников шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», возмущенные авиаударами американцев по объектам местной ячейки «Хезболлы», в субботу в Багдаде окружили посольство США, предприняв попытку взять его штурмом.
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США не будут выводить войска из Ирака по требованию участников акций в Багдаде
Эхо Москвы31.12.19 в 20:08
После применения слезоточивого газа пострадали более 20 протестующих около посольства США в Багдаде
Коммерсантъ31.12.19 в 07:16
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