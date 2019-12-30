Политика

Pravda.RuPravda.RuИракцы штурмуют посольство США в Багдаде

Сотни жителей Багдада атаковали посольство США в иракской столице во вторник. Американский посол, по сообщениям СМИ, скрылся с места событий.
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