Политика
Pravda.RuИракцы штурмуют посольство США в Багдаде
Сотни жителей Багдада атаковали посольство США в иракской столице во вторник. Американский посол, по сообщениям СМИ, скрылся с места событий.
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Авто
Компания Suzuki начала продажи дешевого микрокроссовера Suzuki XL7
Культура
«Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.»
Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Футбол
Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»
Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Происшествия
На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба
На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Общество
Русская община в Алеппо отпраздновала Новый год
Русская община в сирийском Алеппо встретила Новый год, специально для этого была подготовлена концертная программа с песнями и танцами по мотивам народных сказок.
Гаджеты
Microsoft будет разбираться с проблемами Проводника ещё не один день
Microsoft вскоре после выпуска обновления добавила исправление, но лишь в сборки для инсайдеров, конкретно в 20H1 Build 19536.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом
Футбол
Футбол вместо елки – Англия верна себе
Шикарный удар через себя иранца Алирезы Джаханбахша помог «Брайтону» прервать позорную серию матчей с «Челси».
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Общество
Для россиян снизили порог беспошлинных зарубежных интернет-покупок
С 1 января 2010 года вступает в силу закон, согласно которому порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок снижен.
Общество
Название «Голландия» официально перестало существовать
С начала января текущего Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства.
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года.
Здоровье
Бочаров проверил строительство корпуса онкодиспансера в Волгограде
Сегодня глава региона Андрей Бочаров посетил областной онкологический диспансер, чтобы проинспектировать ход модернизации медучреждения, а также строительство его нового корпуса.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Гаджеты
Samsung обновит популярный смартфон Galaxy M20
Компания Samsung обновит популярное семейство смартфонов Galaxy M Series, в частности, на рынок выйдет аппарат Galaxy M21, который станет преемником одного из самых продаваемых смартфонов серии Galaxy M. Если Galaxy M20 доступен в версиях с 32 и 64 Гбайт внутренней памяти, то модель Galaxy M21 будет поставляться с накопителем емкостью 64 или 128 Гбайт.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках
Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Индонезии девять человек погибли из-за наводнений
24 декабря в Индонезии в провинции Южная Суматра 24 человека погибли и 16 пострадали в результате падения автобуса в ущелье.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Происшествия
Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район
Австралия отправляет вертолеты и военные корабли в районы, где бушуют масштабные пожары, в том числе на побережье, где из-за стихии оказались заблокированы 4 тысячи человек, передает местный телеканал ABC.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).