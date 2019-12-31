Политика
ИзвестияИракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
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Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Хоккей
Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сборная России разгромила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Происшествия
Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии
Личности людей, напавших на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, установлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Биатлон
СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Здоровье
Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе
Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
Военные США нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы», находящимся в Ираке и Сирии.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Экономика
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
Ожидается, что кредитные организации также начнут взимать плату со своих клиентов за осуществление быстрых переводов по номеру телефона или другим параметрам.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Технологии
Список худших паролей 2019 года
Рейтинг самых худших в 2019 году паролей обнародовала американская компания по кибербезопасности Splashdata.
Общество
Лукашенко пообещал белорусам яркую политическую жизнь
По словам Лукашенко, недавние «парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны».
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Футбол
«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с Роналду
Туринский «Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Corriere dello Sport.
Футбол
Портал FourFourTwo назвал лучшую футбольную команду десятилетия
Список из 25 лучших футбольных команд уходящего десятилетия огласил 31 декабря портал FourFourTwo.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
Политика
Американским военным запретили пользоваться Tik Tok
Военнослужащим США запретили пользоваться китайским приложением Tik Tok.
Общество
В России ожидается «красный» январь
В прогнозе специалистов Гидрометцентра на январь практически на всей территории России ожидается теплая аномалия.