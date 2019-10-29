Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Отмечается, что в тайнике содержатся золото, серебро и доллары на сумму 25 миллионов долларов.

Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов

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