Армия и оружие
Российская газетаИракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов
Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Отмечается, что в тайнике содержатся золото, серебро и доллары на сумму 25 миллионов долларов.
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Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости 22:46
Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
Коммерсантъ 22:27
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН.
Известия 07:14
Общество
Hamburger Abendblatt (Германия): правда в споре о российском газе (Hamburger Abendblatt)
Еврокомиссия объясняет свою позицию против второго «Северного потока» тем, что газопровод якобы снижает надежность энергопоставок в Европу.
ИноСМИ 17:53
Политика
Песков назвал условие договоренности с Украиной по газу
Достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:37
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
Зону безопасности, расположенную на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, досрочно покинули вооруженные подразделения курдов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Ведомости 11:43
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета 18:02
Баскетбол
«Химки» уверенно обыграли «Панатинаикос», набрав 103 очка
В Евролиге завершился матч пятого тура регулярного чемпионата, в котором «Химки» принимали «Панатинаикос».
Чемпионат 14:51
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Общество
В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам
Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
Lenta.ru 21:28
Политика
Сессия парламента Хакасии обещает быть горячей, но не взрывной
О стартующей 30 октября в 10 часов утра в Абакане 12-й сессии Верховного Совета Хакасии в информационном поле республики говорилось очень много.
ИА Хакасия вчера в 23:09
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия 19:25
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
Космос
Умер академик Николай Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»
Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает "Роскосмос".
РИА Новости 11:30
Гаджеты
Характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro появились в Сети
Ещё не представленный смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro появился в китайской базе данных TENAA.
News.ru 04:25
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 09:59