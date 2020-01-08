Армия и оружие
Lenta.ruОпубликовано новое видео ракетного удара Ирана по базе США
Иранский телеканал Press TV опубликовал в Twitter новое видео ударов Тегерана по военным объектам США. На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
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с чего всё началось
Похожую запись опубликовало в своем Twitter Press TV, сопроводив сообщением: «Первые кадры нацеленных на авиабазу Аль-Асад ракет в ответ на убийство генерала Сулеймани».РБКвчера в 20:20
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